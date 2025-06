Ilary Blasi risponde a Luciano Spalletti: la vendetta è servita

Ilary Blasi non perde occasione per rispondere a Luciano Spalletti, e lo fa con stile.

La vendetta è un piatto che va servito freddo, dice il proverbio, e Ilary Blasi sembra averlo preso alla lettera. Negli ultimi giorni, la conduttrice di Battiti Live ha approfittato di un momento perfetto per rispondere a Luciano Spalletti, suo antico avversario. Ma cosa è successo esattamente? Tutto inizia nel 2016, quando Francesco Totti viene escluso da un ritiro e Spalletti decide di non convocarlo, provocando l’ira della moglie di Totti, Ilary.

“È un piccolo uomo”, tuonò allora Blasi.

I ricordi del passato tornano in auge

Non passano molti mesi e, durante i festeggiamenti per il compleanno di Totti, Spalletti non perde occasione per lanciare una frecciatina all’ex moglie del calciatore. “Auguri a Totti, ma ho pensato anche alla tua bella signora e le ho preso un regalo: un 45 giri di Mia Martini, Piccolo Uomo”, ha detto l’allenatore. Da allora, il duello di battute tra i due è continuato, culminando con un commento di Spalletti che ha definito Ilary una “piccola donna”. Un’uscita che ha scatenato la reazione furiosa della conduttrice.

Spalletti in difficoltà

Ma i tempi non sono facili per Spalletti. Recentemente, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha deciso di sollevarlo dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale. “Mi dispiace molto, non avevo intenzione di mollare. Ma devo prenderne atto”, ha dichiarato l’allenatore. Proprio in questo contesto, Ilary ha sentito che era giunto il momento giusto per colpire.

Il video che lascia il segno

Questa mattina, Blasi ha pubblicato un video su Instagram che mostra la sua gioia danzante sulle note di una canzone emblematicamente provocatoria: Piccolo Uomo di Mia Martini. Una mossa geniale, che non è sfuggita ai follower. “Questa donna è un genio”, commentano in molti, colpiti dalla sua ironia e dalla tempistica perfetta. La conduttrice riesce a trasformare un momento teso in una manifestazione di spavalderia.

Un gossip che si infittisce

