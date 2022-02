Ilary Blasi risponde alle chiacchere sul suo addio a Totti: il gesto via social

Ilary Blasi ha rotto il silenzio dopo le voci in circolazione sul suo presunto addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio sui social dopo che, nelle ultime ore, sono diventate sempre più insistenti le voci su una sua presunta rottura da Francesco Totti.

Ilary Blasi: l’addio a Francesco Totti

Secondo Dagospia Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero in procinto di ufficializzare il loro addio dopo che, negli scorsi mesi, avrebbero vissuto un periodo di crisi e addirittura – secondo il magazine – avrebbero iniziato a frequentare delle nuove persone.

Ilary Blasi non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma sui scoail si è mostrata per la prima volta dopo settimane e – togliendosi la mascherina – ha mostrato ai fan una linguaccia. La risposta della showgirl è dunque chiara: non le interesserebbe affatto commentare i gossip in circolazione né tantomento confermarli o smentirli.

La storia d’amore

Ilary Blasi e Francesco Totti sono convolati a nozze nel 2005 e il loro amore è stato coronato dall’arrivo dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

In tanti credono che le voci sulla presunta crisi tra i due siano vere specie viste le parole dette dalla showgirl romana durante la sua ultima intervista tv. “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo”, aveva dichiarato la showgirl. Lei e Francesco Totti confermeranno la notizia?

Secondo Dagospia i due avrebbero già iniziato a frequentare altre persone e l’ex Capitano della Roma sarebbe tornato a vivere a casa con sua madre.

Al momento sulla notizia non vi sono conferme.