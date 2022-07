Ilary Blasi, ritorno sui social dopo la separazione con Totti: vacanza in Africa con i figli

Dopo la separazione con l'ex calciatore Francesco Totti, Ilary Blasi si è concessa un momento di pace con i tre figli.

All’indomani dall’annuncio della separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha rotto il silenzio sui social condividendo alcuni momenti con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia.

La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo viaggio in Tanzania.

Immersa nella natura dello splendido Parco Nazionale del Serengeti, Ilary trascorrerà dei meritati momenti di riposo dopo queste ultime ore particolarmente frenetiche.

Ilary Blasi, la vacanza Africa, i calzini verdi e le ciabatte di Gucci

Ciò che gli utenti non hanno fatto in meno di notare è che Ilary ha sfoggiato per l’occasione una felpa verde con pantaloni della tuta grigi, calzini abbinati, ciabatte e borsetta di Gucci. In una successiva storia i calzini sono stati mostrati di nuovo mentre si trova seduta sul volo che l’ha condotta in Africa. Tra le foto mostrate uno scatto dei figli visti di spalle, come per rimarcare che non ci è andata sola o con qualcun altro.

Infine l’alloggio lussuoso dove trascorreranno i prossimi giorni.

Da Totti intanto c’è silenzio

Se da una parte Ilary è tornata a parlare di sé su Instagram non è così per Francesco Totti. L’ex giocatore della Roma non posta infatti più niente da una settimana. Pare che anche lui – riporta Leggo – sia in partenza per Sabaudia, luogo a lui caro e dove ha trascorso molto tempo con la madre dei suoi figli.