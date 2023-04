Ilary Blasi rompe il silenzio: "Totti non ha mai sborsato cifre simili per i figli!"

Ilary Blasi rompe il silenzio: "Totti non ha mai sborsato cifre simili per i ...

Ilary Blasi rompe il silenzio: "Totti non ha mai sborsato cifre simili per i ...

Ilary Blasi rompe il silenzio: "Totti non ha mai sborsato cifre simili per i ...

Attraverso i suoi legali Ilary Blasi ha smentito le voci in merito al presunto assegno di mantenimento da capogiro da lei richiesto per i suoi figli e che, secondo i rumor in circolazione, avrebbe superato i 15mila euro.

Ilary Blasi: gli assegni di mantenimento

“Totti non mi ha mai offerto 15 mila euro al mese per i nostri tre figli”, avrebbe fatto sapere Ilary Blasi attraverso i legali demandati di occuparsi delle sue pratiche di separazione dal suo celebre ex, Francesco Totti. Nelle scorse ore sono circolate numerose indiscrezioni in merito appunto a un presunto assegno di mantenimento mensile che la showgirl avrebbe richiesto e che, addirittura, avrebbe superato la cifra di 15mila euro. Secondo indiscrezioni l’oggetto principale della contesa tra la showgirl e il suo ex marito sarebbe la villa all’Eur dove i due hanno sempre vissuto insieme e dove sono cresciuti i loro figli, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.

Sempre secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe fatto cambiare la serratura della famosa villa e adesso il suo ex marito sarebbe costretto a suonare il campanello. Come se non bastasse Totti sarebbe andato su tutte le furie dopo aver appreso che Bastian Muller, nuovo compagno dell’ex moglie, avrebbe dormito proprio nella villa all’Eur e avrebbe giocato con sua figlia Isabel. Lui e Ilary Blasi sveleranno mai pubblicamente i retroscena legati alla vicenda? Sulla questione al momento tutto tace.