Un look curato al dettaglio ed una sensualità ricercata per una Ilary Blasi scatenata con Vladimir Luxuria

Che essere trendy fosse praticamente il suo modo naturale di essere era già noto ma nelle ultime ore Ilary Blasi ne ha dato la cosiddetta “prova regina”: si è scatenata e lo ha fatto con un outfit da urlo allo show di Vladimir Luxuria. La presentatrice ha presenziato alla kermesse della sua “veterana” de L’Isola dei Famosi e lo ha fatto con una naturalezza che fa di Ilary una vera icona del glamour. Dopo il divorzio da Francesco Totti Ilary non ha rinunciato ad eventi e grandi impegni professionali e nelle ore scorse l’ormai ex velina ha assistito a uno spettacolo di drag queen nel locale romano Mucca Assassina.

Ilary Blasi scatenata da Vladimir Luxuria

E lì Ilary ha “osato”, come scrivono i media, con Vladimir Luxuria mattatrice dello show che si è tenuto al Mucca Assassina per festeggiare i 40 anni del Circolo Mario Mieli. Prima un video selfie sullo sfondo dell’armadio dedicato alle scarpe e poi Ilary è uscita con il suo dresscode a tema ma elegantissimo.

La tutina “finta casta” ma solo davanti

Una tutina color sabbia “second skin”, a girocollo ma con una scollatura vertiginosa sulla schiena. Poi un cappotto di pelle lungo fino ai piedi in stile Matrix ed un paio di cuissardes con tacco a spillo in total denim. Sono quelli di Le Silla sopra al ginocchio, modello Eva da 1.170 euro. E i capelli? Legati ma non casti: un messy bun portato con ciuffi frontali ad orlare un make-up “natural” con l’eccesso a contrasto voluto delle ciglia XXL.