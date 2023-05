Ilary Blasi sensuale in Marocco: è bufera sui social

Ilary Blasi si è concessa una breve vacanza a Marrakech in compagnia del fidanzato Bastian Muller e, sui social, è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche.

Ilary Blasi: la vacanza a Marrakech

Ilary Blasi ha compiuto 42 anni lo scorso 28 aprile e per l’occasione è partita per Marrakech in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Sui social la conduttrice ha finito però per essere travolta da una vera e propria bufera a causa di alcune delle foto bollenti a lei scattate durante il soggiorno in un tipico riad del Marocco e sui social c’è chi le ha scritto: “Ma quale bellissima..si sta rovinando… mi sembra Ivana Spagna… la libertà fa male”, e ancora: “Esibizionista, e meno male che un po’ di tempo fa voleva “proteggere” i suoi figli…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La conduttrice al momento non ha replicato alle critiche nei suoi confronti e, sui social, c’è anche chi l’ha lodata per la sua bellezza e per le sue curve da capogiro. Ilary sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller ma, per adesso, ha preferito non parlare pubblicamente della loro storia d’amore. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più e sono impazienti di sapere se la conduttrice romperà prima o poi il silenzio in merito alla questione.