Ilary Blasi senza fede al dito: lo scatto diventa virale perché indica che il matrimonio con Totti è davvero finito.

Tramite il suo profilo Instagram, Ilary Blasi si è mostrata per la prima volta senza fede. Lo scatto, diventato virale in un lampo, spegne le ultime speranze dei fan: il matrimonio con Francesco Totti è finito davvero.

Ilary Blasi senza fede al dito

La lunga estate di Ilary Blasi, la prima da single dopo oltre 20 anni, procede a gonfie vele. Dopo aver trascorso qualche giorno a Cortina, si è fermata per un aperitivo lampo a Riccione e poi è approdata a Sabaudia, dove non ha fatto altro che prelevare la terzogenita Isabel per volare in Croazia. A ricostruire i suoi spostamenti è stato il settimanale Chi, che sottolinea anche la grande rabbia di Ilary nei confronti di Francesco Totti? Il motivo? Il Pupone non ha rispettato l’accordo preso con lei e ha visto la nuova fiamma Noemi Bocchi.

Non solo, l’ex calciatore sembra aver portato con sé anche la piccola Isabel. E’ per questo che la Blasi si è tolta la fede dal dito?

Ilary Blasi, senza fede, vola in Croazia

Non solo il settimanale Chi, è la stessa Ilary a documentare su Instagram la sua estate da single. Gli ultimi scatti condivisi dimostrano che la conduttrice si trova in Croazia dalla sorella Silvia. Non solo la meta della vacanza, i fan più attenti hanno notato che per la prima volta la Blasi appare senza fede al dito.

Possibile che l’atteggiamento di Totti l’abbia convinta a compiere il grande passo? Non possiamo saperlo, ma i seguaci più accaniti non hanno più alcun dubbio: il matrimonio con Francesco è davvero finito.

Ilary pronta per la prima intervista in tv da single

Adesso che Ilary Blasi appare senza fede al dito, i tempi potrebbero essere maturi per la famosa intervista che dovrebbe concedere in tv. Sembra che la conduttrice, nei primi mesi della nuova stagione televisiva, abbia preso un accordo con un programma Mediaset per parlare pubblicamente della fine del suo matrimonio.

Probabilmente, il salottino che accoglierà la sua confessione è Verissimo, condotto dalla grande amica Silvia Toffanin.