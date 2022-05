Ilary Blasi confessa che gli autori dell'Isola dei Famosi la sgridano spesso perché non riesce ad essere "seria".

Ilary Blasi, al timone dell’Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo, ha svelato che viene spesso sgridata dagli autori del reality. La signora Totti, a causa dei suoi innumerevoli scivoloni, non riesce a trattenere le risate.

Ilary Blasi sgridata dagli autori dell’Isola

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi & Canzoni, Ilary Blasi ha parlato della sua seconda avventura all’Isola dei Famosi. Quest’anno la conduttrice può contare sull’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che conosce da anni e con i quali si sente molto a suo agio. Sono proprio loro ad aiutarla quando commette qualche scivolone e non riesce a mandare avanti la diretta. La signora Totti ha dichiarato:

“Lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”.

Le gaffe di Ilary, è bene sottolinearlo, divertono tantissimo i telespettatori. Dalla palapa che diventa patata alla caduta dallo sgabello: i video della Blasi diventano virali in un lampo. Nonostante tutto, gli autori dell’Isola la sgridano spesso.

Ilary richiamata all’ordine dagli autori

Ilary, in merito ai richiami degli autori, ha raccontato l’aneddoto di Ilona Staller, quando le ha detto “niente ti scureggia” invece che “scoraggia“. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

“Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: ‘seri, seri!'”.

Questa, ovviamente, non è stata l’unica occasione in cui gli autori hanno sgridato la Blasi. Spesso la richiamano all’ordine anche quando si punzecchia con Alvin durante le prove. Ha ammesso che le dicono di essere meno “caciarona” perché le prove sono importanti per i naufraghi.

Nessun problema con Alvin: solo tanta complicità

In merito alle presunte discussioni con Alvin, ha sottolineato che non c’è nulla di vero. Si stuzzicano soltanto perché si conoscono da una vita e sono molto complici.

Ilary ha dichiarato: