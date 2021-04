Ilary Blasi sorprende Totti: il regalo inaspettato

Ilary Blasi ha fatto una sorpresa a suo marito, Francesco Totti, che l'ha mostrata orgoglioso ai fan dei social.

Ilary Blasi ha sorpreso suo marito, Francesco Totti, facendogli trovare un regalo sotto il suo cuscino.

Francesco Totti: la sorpresa di Ilary

Dopo oltre 15 anni di matrimonio Ilary Blasi e Francesco Totti sono più innamorati che mai e di tanto in tanto alla showgirl piace fare sorprese a suo marito.

Stavolta è stato lo stesso Totti a mostrare via social il bigliettino che Ilary gli avrebbe lasciato sotto un cuscino, e sul quale la showgirl aveva scritto “Ti amo”. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per l’ex calciatore, che oltre ad aver combattuto in prima persona contro il Coronavirus (che gli si era presentato in forma piuttosto grave) ha perso suo padre Enzo Totti proprio a causa della malattia.

Ilary e i suoi tre bambini (Cristian, Chanel e Isabel) sono sempre rimasti accanto a Francesco Totti dimostrandogli la loro vicinanza. Ilary Blasi nel frattempo ha preso il timone dell’Isola dei Famosi 2021 dopo una lunga pausa dal mondo della tv.

Francesco Totti ha più volte affermato che avrebbe voluto un quarto figlio insieme alla conduttrice, ma Ilary ha sempre fatto sapere di non desiderare un quarto erede. “Tre è il numero perfetto”, ha detto la showgirl tagliando corto difronte a un’ipotetica nuova maternità.