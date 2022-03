Ilary Blasi, stoccata a Signorini? La replica del conduttore

Alfonso Signorini ha commentato i gossip in merito alle presunte frecciatine di Ilary Blasi nei suoi confronti.

Alfonso Signroini ha commentato le presunte “stoccate” di Ilary Blasi nei suoi confronti e ha speicificato che lui e la showgirl sono amici di vecchia data.

Alfonso Signorini: la risposta a Ilary Blasi

Ilary Blasi nella puntata di debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha detto: “Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”.

In molti hanno letto la sua frase come una possibile frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini e ovviamente c’è chi ha sottoposto la frase detta dalla showgirl allo stesso conduttore, che ha commentato l’episodio via social.

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e, mi creda, non vedo in lei né malizia né cattiveria. Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case per due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata.

Il rischio di sovraesposizione è stato altissimo”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente (…) Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma, può fare quel che vuole”.

I rapporti con Ilary Blasi

Il conduttore e la showgirl moglie di Totti sono amici di vecchia data e lo stesso Signorini ha confessato che, quando è esploso il gossip, lui e Ilary stessero al telefono insieme.

“Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo ci facevano al telefono delle grasse risate”, ha dichiarato il conduttore, che a quanto pare ha uno splendido rapporto con la celebre conduttrice.