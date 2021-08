Ilary Blasi super mamma a Sabaudia: tra le onde con la piccola Isabel

Ilary Blasi è stata paparazzata mentre si concedeva un bagno al mare insieme alla sua figlia più piccola, Isabel Totti.

Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze estive a Sabaudia in compagnia della famiglia e insieme alla piccola Isabel, con cui si gode le prime ore di spiaggia al mattino.

Ilary Blasi: le vacanze da mamma

Ilary Blasi e suo marito Francesco Totti sono partiti per Sabaudia, dove possiedono una splendida villa.

La showgirl è la prima a recarsi in spiaggia con la piccola Isabel (5 anni) mentre suo marito e i due figli maggiori (Cristian e Chanel, rispettivametne di 15 e 14 anni) arrivano poco più tardi. La showgirl è in splendida forma mentre si gode il relax e un bagno rinfrescante insieme alla sua bambina più piccola, sempre più simile a lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fans (@ilary.blasi.fans)

Ilary Blasi: i figli

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto insieme tre figli ma l’ex calciatore non ha mai fatto segreto di desiderarne un quarto. Ilary Blasi ha risposto pubblicamente al marito affermando che per lei tre sarebbe un numero perfetto: “Se lo voglio davvero? Cinquanta e cinquanta. Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane.

Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…”, aveva dichiarato.

Ilary Blasi e il marito

Oggi Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere più felici ed uniti che mai, e il 2020 è stato per i due un anno particolarmente complicato a causa della pandemia da Coronavirus. Oltre ad essere risultati entrambi positivi al Covid hanno dovuto fare i conti con la malattia e la scomparsa di Enzo Totti, padre del celebre campione. Proprio Ilary gli era rimasta accanto durante il suo terribile lutto.

“Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciare, stringere. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te”, aveva scritto l’ex campione in seguito alla scomparsa del genitore.