Ilary Blasi, tacco rotto a New York: il video sui social

Ilary Blasi sta trascorrendo una vacanza a New york in compagnia di sua sorella e di alcuni amici e, nelle ultime ore, è stata protagonista di una piccola disavventura.

Ilary Blasi: il tacco rotto

Sui social Ilary Blasi ha condiviso un video ironico dove la si vede sfilare per le vie di New York con un paio di lussuosi stivali bianchi. Peccato che una delle preziose scarpe abbia deciso di “abbandonare” la conduttrice, finendo col rompersi. Ilary Blasi non sembra essersela presa e lei stessa ha condiviso il video ironico sui social, che ha presto fatto il pieno di like tra i fan.

“Tradita anche dalle scarpe”, ha osservato un leone da tastiera in merito alla conduttrice e alla sua recente rottura da Francesco Totti.

Il caso delle scarpe rubate

Dopo la sua separazione da Francesco Totti si era sparsa la voce che l’ex calciatore avesse sottratto a Ilary alcune delle sue borse e scarpe griffate.

La conduttrice infatti avrebbe sottratto all’ex marito alcuni dei suoi preziosi Rolex e, prossimamente, i due dovranno vedersela in tribunale per stabilire insieme ai loro legali come spartire i loro beni e come fare per la custodia dei figli. Secondo indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe decisa a trasferirsi a Milano, dove si svolgono molti dei suoi impegni di lavoro. Al momento sulla questione non vi sono conferme e lei e Totti continuano a mantere il massimo riserbo sulla questione.