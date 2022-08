Ilary Blasi torna a Roma: “Accellerano i tempi per la separazione da Totti”

Ilary Blasi è rientrata a Roma, dove sembra che lei e Totti avranno presto il loro primo faccia a faccia con gli avvocati.

Dopo la sua lunga vacanza da single Ilary Blasi è rientrata a Roma, dove si vocifera che presto avrà il suo primo faccia a faccia con Francesco Totti e i loro legali.

Ilary Blasi rientra a Roma

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero deciso di accellerare le pratiche di divorzio e per questo si sarebbero affidati ad alcuni famosi avvocati al fine di raggiungere un accordo consensuale.

La showgirl, che quest’estate si è concessa una lunga vacanca da single, sarebbe rientrata nelle scorse ore a Roma dove già il 1° settembre potrebbe avere questo faccia a faccia con l’ex marito, che invece ha trascorso le ultime settimane di vacanza a Sabaudia insieme ai figli. Per il momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla loro separazione e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

La confessione di Signorini

Alfonso Signorini, intimo amico di Ilary Blasi, ha confessato di aver incontrato la conduttrice a Cortina e di aver avuto l’impressione che fosse “più inc***ta che addolorata”. Al momento lei e Totti hanno espresso il desiderio di vivere questo momento particolarmente delicato nel massimo riserbo per proteggere la privacy dei loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.