Ilary Blasi torna alle origini: Ferragosto nelle Marche con i parenti

Continuano le vacanze senza Totti per Ilary Blasi, immortalata nelle Marche nella città di origine

Ilary Blasi continua la sua prima estate senza Francesco Totti a Frontone nelle Marche a spasso con la nipotina in passeggino, come si vede nelle sue stories postate dalla conduttrice tv su Instagram.

Dopo l’annuncio della separazione dall’ex calciatore e la showgirl, continuano le loro vacanze su due fronti separati.

Le vacanze di Ilary Blasi fino alle Marche: torna nella città d’origine della sua famiglia

Nei giorni scorsi Ilary è arrivata in Trentino con un gruppo di amici e si è fermata a Cortina dopo aver visitato Sabaudia ed essere stata in vacanza in Tanzania con i suoi figli.

Ecco che poi Ilary raggiunge le Marche, in particolare la città d’origine della sua famiglia, Frontone, un ridente paesino dove c’è la casa dei suoi nonni.

Ilary Blasi nelle Marche a spasso con la nipotina

Ieri Ilary era stata avvistata tra la folla in piazza Matteotti a Cagli, durante la cerimonia della vigilia del Palio dell’Oca, pittoresca rievocazione storica che si svolge ogni anno, mentre faceva una passeggiata con la nipotina Jolie.

Ferragosto con i parenti

Anche quest’anno, nonostante il temporale, non rinuncia ad un Ferragosto con i suoi parenti. La notizia del ritorno di Ilary nei luoghi delle sue origini appare tra le stories su Instagram della showgirl.