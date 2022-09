Ilary Blasi visita i Musei Vaticani: le foto conquistano i fan

Ilary Blasi si è mostrata via social durante la sua visita speciale ai Musei Vaticani di Roma.

Mentre in rete continuano a tenere banco le indiscrezioni riguardanti il suo controverso addio al marito Francesco Totti, Ilary Blasi si è concessa una serata alla prima del Balletto dell’Opera di Roma e, a seguire, una visita ai Musei Vaticani che lei stessa ha raccontato via social.

Ilary Blasi ai Musei Vaticani

Incurante dell’ondata di gossip che l’ha travolta nell’ultimo periodo Ilary Blasi ha deciso di dedicarsi ad attività culturali e, in queste ore, si è mostrata durante una visita ai Musei Vaticani. La conduttrice – così come altri vip tra cui Chiara Ferragni – si è mostrata durante il tour guidato dei Musei mentre aveva in mano il prezioso mazzo contenente le chiavi delle più prestigiose stanze del posto.

In tanti tra i fan hanno messo like alle sue foto e hanno dichiarato di non veder l’ora di fare come lei una visita ai famosi Musei del Vaticano.

Le ultime news sulla separazione

La scorsa settimana Ilary Blasi è balzata agli onori delle cronache per aver querelato Alex Nuccetelli, il pr romano che da mesi sta svelando indiscrezioni e retroscena sul suo addio al marito, Francesco Totti. Intanto, secondo i rumor, la conduttrice continuerebbe a vivere nella stessa Villa dell’ex marito e i due sarebbero in attesa di raggiungere un accordo di divorzio attraverso i loro legali.