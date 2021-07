Ilary Blasi vuota il sacco: “Perché non ho lavorato in tv per due anni”

Ilari Blasi ha rivelato i motivi per cui ha preso una pausa dagli impegni lavorativi in tv per ben 2 anni.

Ilary Blasi ha svelato perché è stata lontana dalla tv per 2 anni dopo la conduzione del Grande Fratello Vip 2018.

Ilary Blasi: la pausa dalla tv

Per la prima volta Ilary Blasi ha confessato i motivi che l’hanno spinta a stare lontana dalla tv per circa 2 anni.

La famosa showgirl e conduttrice ha dichiarato che i motivi sarebbero stati strettamente connessi all’addio di suo marito, Francesco Totti, al mondo del calcio. “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca.

Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”. Dopo la conduzione del GF Vip nel 2018 – dove fu discussa la sua lite in diretta tv con Fabrizio Corona – Ilary Blasi ha condotto programmi quali Balalaika, Summer Festival ed Eurogames.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’amore

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati da 16 anni e il loro amore procede a gonfie vele.

I due hanno superato insieme molte difficoltà: nel 2020 Totti ha perso suo padre, Enzo Totti, perché risultato positivo al Coronavirus. Ilary è rimasta accanto all’ex campione in un momento tanto delicato. In occasione del suo compleanno Ilary Blasi ha confessato: “Francesco mi guarda come le prime volte e… si impalla. Non so se ci sia una formula, se è stata fortuna, per me la fortuna è stata quella di trovarci. So che con Francesco c’è la voglia di costruire e di andare avanti insieme”.

Ilary Blasi: il quarto figlio

Ilary Blasi ha smentito l’ipotesi del suo desiderio di un quarto figlio. Al contrario suo marito Francesco Totti ha più volte chiesto pubblicamente a sua moglie di avere un quarto bebè. I due sono già genitori di Cristian, Chanel e della piccola Isabel. “No, ho finito gli ovuli! Li ho persi! Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è un bel numero, è il giusto compromesso. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”, ha dichiarato la conduttrice.