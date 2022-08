“Ilary invaghita di un amico di Totti, Noemi è a Sabaudia”: lo scoop

Ilary Blasi sarebbe invaghita di una persona vicina al suo ex marito, Francesco Totti.

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi sarebbe invaghita di un amico del suo ormai ex marito, Francesco Totti. L’ex Capitano nel frattempo in queste ore sarebbe stato raggiunto a Sabaudia da Noemi Bocchi, la donna che avrebbe iniziato a frequentare dopo la separazione da Ilary Blasi.

Ilary Blasi invaghita di un amico di Totti

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, la persona di cui Ilary Blasi si sarebbe invaghita dopo il suo addio al marito a Francesco Totti sarebbe una persona vicina proprio all’ex Capitano. Al momento non è dato sapere di chi si tratti né se il gossip sia vero (del resto nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni anche in merito a una presunta liaison tra Ilary e Luca Marinelli e altri volti vip che la showgirl forse non ha neanche conosciuto).

Totti a Sabaudia

Nel frattempo sembra che la showgirl e Francesco Totti si siano incontrati a Sabaudia, dove si sarebbero a malapena scambiati un cenno di saluto prima che lei facesse ritorno a Roma. A Sabaudia Totti trascorrerà alcuni giorni di vacanza insieme ai figli e sembra che la sua nuova presunta fiamma Noemi Bocchi, abbia affittato una casa non troppo distante dalla sua, così da potergli fare visita di tanto in tanto.