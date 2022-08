Ilary lascia la casa di Sabaudia a Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci”

Totti e Ilary si sarebbero rivisti solamente per scambiarsi le chiavi della casa a Sabaudia. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe lasciato la casa di Sabaudia in cui ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza e dove adesso starà suo marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi lascia la casa a Sabaudia

I due – secondo indiscrezioni – si sarebbero solamente scambiati le chiavi e tra loro ci sarebbe stato un freddo “arrivederci”. Secondo indiscrezioni infatti i rapporti tra i due non si sarebbero interrotti per il meglio e Ilary avrebbe addirittura assoldato un investigatore privato per scoprire infine della scappatella fra suo marito e Noemi Bocchi. Sempre secondo i rumor, Totti sarebbe da solo in vacanza e forse, anche a causa del clamore generato dalla notizia della sua separazione da Ilary, non avrebbe più rivisto Noemi.

Totti e Noemi Bocchi

L’ex calciatore e la Bocchi sono stati avvistati per la prima volta insieme alcuni mesi fa e negli ultimi giorni sono emerse anche foto che ritraggono i due nello stesso locale già lo scorso ottobre (mentre Totti era con la moglie Ilary). Al momento quelle sulla liaison tra i due sono soltanto ipotesi e l’ex calciatore ha preferito non rompere il silenzio in merito alla questione.