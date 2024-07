Iliad: primo Report di Sostenibilità per un business responsabile

Milano, 19 lug. (askanews) – iliad ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, nato con l’obiettivo di essere ancora più trasparente verso i propri stakeholder, lavorando a 360 gradi sul proprio profilo di sostenibilità individuando le aree di impatto prioritarie su cui intervenire. Il report evidenzia i risultati raggiunti dall’azienda in materia di ambiente, persone e società nel 2023, verso un modello di business sempre più responsabile e inclusivo.

“Crediamo fortemente nei valori di fiducia, trasparenza e qualità”, ha commentato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad. “Sin dal nostro arrivo in Italia, abbiamo lavorato per creare basi solide su cui costruire un business sostenibile. Questo Report rappresenta un passo importante nel nostro percorso di responsabilità verso le persone, il Pianeta e le comunità in cui operiamo”.

I punti cardine del percorso dell’azienda verso la sostenibilità sono: l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder per individuare i temi di sostenibilità più importanti per il business; la governance per una strategia ESG efficace con un comitato dedicato che ha il compito di lavorare in modo sinergico e complementare affinché la sostenibilità sia perfettamente integrata con ogni attività; degli obiettivi ambiziosi per l’ambiente con particolare attenzione a un forte riduzione delle emissioni; gli investimenti nel sociale per un futuro inclusivo partendo dall’innovazione, il che comprende l’espansione della rete mobile nelle aree meno popolate d’Italia, ma anche l’ampliamento del congedo di paternità; la valorizzazione delle persone con grande attenzione alla formazione: il team iliad è in costante aumento, nel 2023 conta circa 1000 dipendenti, tra i quali il 32% sono donne e oltre il 50% under 35.

“La sostenibilità è un viaggio continuo”, ha concluso Levi. “Il Report rappresenta un punto di partenza, non un traguardo. Il nostro obiettivo è continuare lungo questo percorso, delineando direzioni strategiche sempre più chiare e in linea con i principi che ci guidano”.