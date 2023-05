Iliadbusiness, una nuova offerta per imprese e partite IVA

Milano, 5 mag. (askanews) – La terza rivoluzione di Iliad si chiama Iliadbusiness. Un’offerta tutta nuova con cui Iliad, ad oggi il sesto operatore europeo nelle telecomunicazioni, ha scelto di aprirsi al settore di aziende, partite IVA e professionisti. Alla base della proposta i concetti di libertà e trasparenza, a partire dall’assenza di vincoli e da prezzi garantiti per sempre. Ma anche quelli di flessibilità e qualità, per andare incontro, sempre, alle esigenze dell’utente, con un’assistenza dedicata 100% umana.

La nuova proposta Iliad è stata presentata a Milano in un evento in grande stile e presentato da Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia: “Iliadbusiness è una rivoluzione per le aziende, per le partite IVA e per i professionisti. Si tratta di un’innovazione in termini di trasparenza, di un’offerta mobile senza costi nascosti arricchita da un’assistenza premium basata al 100% in Italia che risponde 24 ore su 24. Nell’area personale aziendale è possibile gestire il parco SIM grazie ad un portale intuitivo ed avanzato”.

Un servizio completo e flessibile, ad un prezzo vantaggioso. Così Iliad si inserisce in un nuovo settore, quello di aziende e partite IVA: la sua terza rivoluzione è appena iniziata!