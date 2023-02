Iljard Shaba: chi è l'ospite di Sanremo 2023

Chi è Iljard Shaba? Curiosità sulla carriera e sulla vita privata del violoncellista che duetterà con Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023.

Iljard Shaba, tra violoncello e consolle

Iljard Shaba è un violoncellista professionista e un dj performer. Sebbene non si conoscano né la sua data di nascita né altri dettagli sul luogo delle sue origini, sappiamo qualcosa sulla sua formazione artistica: Shaba ha studiato musica all’università e, già dall’età di 16 anni, ha perfezionato la sua tecnica con il violoncello. Si è esibito in concerto nei Paesi di tutto il mondo per più di dieci anni, portando un repertorio che spazia dal classico al jazz, passando per la musica latina e le canzoni popolari.

Con questo Sanremo, Iljard Shaba acquisisce notorietà anche in Italia: si esibirà nella serata delle cover insieme ad Anna Oxa in Un’emozione da poco di quest’ultima.

Iljard Shaba su Instagram

Con quasi 20mila followers, il violoncellista dalle origini ignote ha un profilo Instagram dal quale non è difficile evincere quali siano le sue passioni. Tra violoncello e consolle, Shaba si mostra al contempo disinvolto e professionale durante le istantanee delle sue esibizioni.

Ebbene, disinvoltura e professionalità: è così che si esprime un talento. E lui lo è.