Illimity apre Albergo Etico e dà lavoro a persone con disabilità

Cesenatico (FC), 12 ott. (askanews) – Dai crediti deteriorati in pancia alle banche possono nascere nuove potenzialità di lavoro per persone con disabilità. E’ la sfida a cui lavora Illimity Bank che a marzo 2021 ha costituito una fondazione con l’obiettivo di rigenerare asset immobiliari mettendoli a disposizione del territorio con progetti ad impatto sociale. Con questo spirito nasce Albergo Etico a Cesenatico, nel cuore della Romagna, patria del turismo e dell’accoglienza.

Elena Perriello, Head of Portfolio & Asset Optimization di Illimity Bank: “L’anno scorso, tra i nostri investimenti avevamo questo hotel a garanzia di un credito. Eravamo sicuri che con alcuni interventi di ristrutturazione questo hotel potesse tornare ad avere una nuova vita. Contemporaneamente abbiamo incontrato Albergo Etico e abbiamo capito da subito che poteva essere messo a disposizione per un progetto di impatto sociale. Come Illimity abbiamo acquistato in asta l’hotel, abbiamo eseguito i diversi lavori di ristrutturazione e oggi lo presentiamo: l’hotel aprirà a marzo e sarà gestito e curato dai ragazzi di Albergo Etico”.

Un progetto coraggioso di inclusione sociale – quello di Albergo Etico – che è partito 10 anni fa ad Asti. Cerca di offrire opportunità a persone fragili, con disabilità, di garantirsi un futuro autonomo indipendente, attraverso il lavoro e la formazione.

Alex Toselli, presidente della cooperativa sociale Download Albergo Etico: “Stiamo scaldando i motori ma su questo progetto ci stiamo già lavorando da tanto tempo. L’atmosfera che si respira è frizzante, i ragazzi e le persone che accogliamo sono già qua, la rete che abbiamo creato è importante e il territorio sta rispondendo benissimo”.

Un orgoglio anche per il Comune di Cesenatico poter ospitare un progetto di questo livello e ridare vita a una struttura dismessa.

“L’abbiamo seguito sin dall’inizio con molto piacere, con la voglia di fare in modo che questa realtà potesse nascere anche qui da noi. Adesso aspettiamo che porti i suoi frutti”, spiega Iacopo Agostini, Assessore al Bilancio del Comune di Cesenatico:

Albergo Etico debutterà già dalla prossima stagione turistica. “Noi competiamo, dice Toselli, in un sistema molto competitivo di hotel 3 o 4 stelle. Un cliente che sceglie il piacere di viaggiare, di mangiare e bere bene. Questo c’è dappertutto, però noi aggiungiamo un ingrediente all’esperienza di viaggio, mostriamo il talento che c’è nella disabilità nel servizio che possono vedere gli altri clienti e questo lascia un’esperienza indimenticabile nei nostri clienti”.