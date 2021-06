Illimity, col piano 240 mln di utile nel 2025, 180 mln dividendi

Milano, 22 giu. (askanews) – Illimity Bank ha presentato il nuovo piano strategico 2021-2025. Con esso punta a un utile netto di circa 60-70 milioni di euro già nel 2021, in crescita a circa 140 milioni di euro nel 2023 e a oltre 240 milioni di euro nel 2025. Si tratta di una progressione media annua del 51% circa nel periodo 2020-25, e dividendi cumulati per 180 milioni.

Illimity stima poi ricavi in crescita di oltre il 30% medio annuo nel periodo 2020-25, raggiungendo oltre 450 milioni di euro nel 2023 e circa 660 milioni di euro nel 2025. Nel corso del piano è previsto un graduale ribilanciamento del contributo del margine di interesse dal 59% del 2020 al 55% del 2025, a seguito del progressivo incremento della componente di ricavi commissionali e di altri ricavi.

E “un piano certamente ambizioso ma altrettanto concreto”, ha spiegato Corrado Passera, CEO e fondatore di Illimity.

“Ambizioso perché oggettivamente ci poniamo l’obiettivo di andare oltre il 20 per cento di ritorno sul capitale, ma siamo già al 10 – ha sottolineato – Perché vogliamo fare 11 miliardi di nuova attività e non è una piccola cifra, visto che ci concentriamo esclusivamente nel mondo del credito difficile al mondo della piccola impresa. Ma sono obiettivi concreti e reggiungibili perché questi anni dimostrano la nostra capacità di concentrarci in questi settori”

“Noi siamo partiti all’inizio del 2019 – ha aggiunto Passera – In questi anni abbiamo messo su un’azienda da zero. Oggi siamo 650 illimiters. Per essere una startup partita due anni fa ci consideriamo soddisfatti”.

Nel piano viene inoltre annunciata un’alleanza strategica con il gruppo Ion. E’ stato infatti siglato un accordo di licenza su piattaforma IT di Illimity che genererà 90 milioni di euro di ricavi entro il 2025 e un accordo di collaborazione a largo spettro sancito anche da una partecipazione complessiva sino al 9,99% del capitale sociale di Illimity, da ottenersi attraverso un aumento di capitale riservato al gruppo Ion per 5,75 milioni di azioni ordinarie oltre a Warrant per ulteriori 2,4 milioni di azioni.

Nasce anche B-Ilty, la banca diretta al servizio delle piccole imprese. L’avvio è previsto entro il terzo trimestre del 2021: “E’ una banca totale per servire le aziende piccole, 5-15 milioni di euro, che oggi è un settore enorme. E’ un possibile mondo di un milione di aziende che non è servito adeguatamente. Oggi non c’è una offerta completa e che sappia mettere insieme il canale digitale e l’advisory”, ha detto il CEO di Illimity.

E’ stata decisa la convocazione dell’assemblea straordinaria per il 29 luglio ai fini delle deliberazioni di aumento di capitale.