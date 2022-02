Illimity lancia b-ilty: business store digitale per le pmi

Milano, 11 feb. (askanews) – Illimity lancia sul mercato b-ilty, la prima piattaforma bancaria unicamente dedicata alle piccole e medie imprese. La banca digitale fondata da Corrado Passera ha presentato questo business store digitale di servizi finanziari e credito sviluppati per far crescere le piccole e medie imprese con fatturato tra i 2 e i 10 milioni. Come ha spiegato il Ceo di Illimity: “B-ilty è il modo per arrivare a tutte le piccole e medie imprese.

Noi abbiamo creato Illimity tre anni fa per servire le pmi e man mano siamo riusciti a farlo, prima con le aziende di una qualche dimensione, adesso tutte le aziende fino a scendere a livelli di fatturato molto bassi, fino a due o tre milioni. Questo vuol dire: andare a parlare con oltre un milione di aziende che hanno dei bisogni specifici e dei modi di operare tutti loro. Per farlo dovevamo adattare noi ai loro bisogni”.

B-ilty è totalmente digitale ma allo stesso tempo è fatta anche di persone: ogni cliente avrà un chiaro responsabile della sua relazione, oltre a un call center professionale – Smart Care – disponibile 7 giorni su 7.

Secondo Carlo Panella, Head of Direct Banking di illimity, B-ilty rappresenta una vera novità nell’offerta bancaria dedicata alle pmi: “Sicuramente ci sono dei buoni servizi di internet banking ma la differenza qui è che si possono comprare prodotti, avere interlocutori tutta la settimana per aver supporto. Ci sono prodotti semplici e trasparenti con un prizing definito e chiaro. Ci siamo ispirati a soluzioni di mercato digitale, non necessariamente bancario”.

Da piattaforme di successo quali Netflix e Spotify sono state prese l’idea dell’abbonamento all inclusive, che con B-ilty sarà di 40 euro al mese , e l’opzione Try and Buy.

La fase pilota ha portato a originare circa 3 milioni di crediti verso la clientela a fine 2021. B-ilty punta a erogare tra qui e il 2025 circa 3,7 miliardi di crediti netti verso la clientela.

Il target iniziale di Illimity è di registrare 30mila pmi nei prossimi 4 anni.