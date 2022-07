Illy riconferma la partnership con The World's Best Restaurants 2022

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Illy caffè riconferma la partnership con The World’s 50 Best Restaurants 2022, la classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, nata nel 2002 e giunta quest’anno alla sua ventesima edizione. A renderlo noto è la stessa azienda triestina.

Il blend 100% Arabica illy è stato protagonista come coffee partner esclusivo di tutti gli eventi ufficiali previsti dal 16 al 18 luglio a Londra, fino alla cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Restaurants 2022 in programma all’Old Billingsgate, lo storico mercato ittico di Londra sulle rive del Tamigi. Durante l’evento viene presentata una nuova versione del Personal Blender, la macchina brevettata da illy, in una configurazione più veloce e compatta rispetto a quella mostrata nel Coffee Cluster a Expo Milano 2015.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con The World’s 50 Best Restaurants 2022 e di celebrare con loro il 20° anniversario dell’evento, continuando a supportare il mondo dall’alta ristorazione che prosegue il proprio percorso di ritorno alla normalità dopo le enormi sfide affrontate durante la pandemia”, afferma Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. “L’impegno costante di illy verso la ricerca del miglior caffè di qualità sostenibile che la natura possa produrre e la sua vocazione all’eccellenza e all’innovazione nel mondo del caffè trovano, da sempre, nella collaborazione con i più grandi chef del mondo, un connubio naturale”, prosegue Scocchia.

La lista dei 50 migliori ristoranti è il risultato dei voti della World's 50 Best Restaurants Academy, un gruppo di 1.080 esperti internazionali del settore della ristorazione provenienti da ogni parte del mondo. La classifica è quindi una guida autorevole sulle tendenze gastronomiche del momento e sulle migliori destinazioni nel mondo.