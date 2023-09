Illycaffè ha festeggiato il primo anniversario del flagship store milanese

Milano, 15 set. – (Adnkronos) – Illycaffè, leader globale del caffè di alta qualità sostenibile, ha festeggiato ieri sera con un evento esclusivo, il primo anniversario del suo flagship store Illy Monte Napoleone, riaperto lo scorso anno dopo il progetto di restyling firmato dallo studio Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel. Fil rouge dell’evento – si sottolinea in una nota – "è stata l’attenzione che illycaffè pone da sempre sulla qualità e la cura verso i dettagli che rendono il suo caffè di qualità superiore. Il concept creativo dell’evento “La qualità ama i dettagli”, che riprende il claim della campagna di comunicazione illycaffè partita lo scorso 10 settembre, esprime ciò che per illy è il suo senso più profondo. Per l’azienda triestina, infatti, il suo unico blend 100% Arabica è il risultato di un lungo viaggio che parte dalla raccolta alla selezione dei migliori chicchi, ogni tazzina è espressione di una continua ricerca lungo tutta la filiera, per arrivare a deliziare gli amanti del buono e del bello con il miglior caffè che la natura possa offrire".

"La cura e i dettagli hanno fatto la differenza durante l’evento, per l’occasione ogni angolo della boutique è stato organizzato per offrire agli invitati un’esperienza multisensoriale. L’ingresso spettacolare, avvolto nell’iconico rosso illy, ha introdotto gli ospiti attraverso un rigoglioso incamminamento floreale fino all’elegante dehor interno. Nella sala retail è stato allestito uno speciale Christmas bar, con decorazioni floreali e palline personalizzate a mano da una calligrafa. Gli spazi interni dove, con l’aiuto dei docenti di Università del Caffè, si è tenuta un’esperienza olfattiva, che partendo dagli aromi del caffè ha fatto rivivere a tutti gli ospiti emozioni suggestive. Per deliziare gli invitati, il menù della serata proponeva alcuni dei piatti presenti nel nuovo menù di illy Monte Napoleone in versione finger food e rivisitata, come l’iconico illymisù con crumble al caffè".

Tra gli ospiti della serata Martina Ferragamo, Carlo Sestini, Tamu McPherson, Candela Pelizza, l’attrice Anna Foglietta, il fotografo Julian Hargreaves, Cristina Parodi, Helen Nonini e tanti altri tra giornalisti, influencers e socialite milanesi. Ad accompagnare gli invitati durante l’evento, alla consolle, il DJ e produttore milanese Tamati che ha animato la serata con una playlist d’autore. Il rito del caffè si è unito poi a quello della mixology con la performance del flair bartender Giorgio Facchinetti, che ha deliziato gli ospiti con cocktail speciali a base di illy Cold Brew. "Un aperitivo esclusivo – conclude la nota – quello organizzato dall’azienda triestina come occasione per riunire tutti gli amanti del suo caffè in un momento di incontro e socializzazione, nell’elegantissima cornice del caffè di via Montenapoleone 19, che dalla riapertura dello scorso anno si è imposto come punto di riferimento per il caffè di alta qualità in cui è possibile vivere un'esperienza di bellezza e di gusto".