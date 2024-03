Illycaffè ad ARCOmadrid con Lee Ufan e Cristina Mejìas

Madrid, 6 mar. (askanews) – Da 19 anni illycaffè è partner ufficiale di ARCOmadrid, l’esposizione d’arte contemporanea in programma nella capitale spagnola dal 6 al 10 marzo. Quest’anno l’azienda presenterà l’ultima illy Art Collection firmata dall’artista di origine coreana Lee Ufan e conferirà il premio illy SustainArt, nato 17 anni fa dalla volontà di illycaffè di supportare la diffusione dell’arte e della cultura attraverso il sostegno ad artisti e istituzioni. “Le fiere d’arte – ha detto ad askanews Carlo Bach, direttore artistico di illycaffè – sono sempre state nel nostro interesse, perché sono un momento veramente interessante di confronto”.

Un confronto che è duraturo e che si concentra sul sostegno agi artisti giovani. “Qualche anno dopo che avevamo impostato Artissima – ha aggiunto Bach – abbiamo cercato di portare anche a Madrid lo stesso schema: chiedere alle gallerie di presentare un giovane, in questo caso un under 40, e poi con una giuria scegliere tra chi veniva presentato un vincitore. È una formula che a me piace molto, perché c’è una sorta di doppia selezione”.

E ora la illy lounge ospita l’opera “Costas Quentes” realizzata da Cristina Mejìas, artista spagnola vincitrice dell’edizione 2023 del premio illy SustainArt. “Avere l’opportunità di partecipare a una fiera come questa – ci ha detto artista – è sempre utile per cambiare un po’ ambiente, ed è una situazione diversa rispetto ai musei e alle istituzioni. È anche un modo per raggiungere un pubblico diverso per il tuo lavoro”.

Nell’opera Mejìas esplora le possibilità del legno come materiale e ricerca forme espressive che tentano di fuggire dai modelli normativi, svelando come tutto in realtà è collegato.