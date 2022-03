Ilona Staller, chi è l’ex marito Jeff Koons: tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere su Jeff Koons, artista famoso ed ex marito di Ilona Staller.

Scopriamo cosa c’è da aspere sull’artista Jeff Koons, ex marito di Ilona Staller e padre di suo figlio Ludwig.

Jeff Koons: chi è

Ilona Staller è stata sposata per un solo anno con l’artista Jeff Koons, padre di suo figlio Ludwig.

Nato il 21 gennaio 1955 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Koons è un artista, considerato da molti il degno erede di Andy Warhol. Laureato all’Art Institute di Chicago è uno degli artisti più importanti e quotati al mondo: una delle sue opere più famose, la Balloon Dog (Orange), è quotata ben 58,4 milioni di dollari, mentre la sua opera Rabbit è stata venduta per ben 91,1 milioni.

Nel 1991 è convolato a nozze con Ilona Staller, madre di suo figlio Ludwig.

I due, in seguito alla separazione, hanno dovuto far fronte a una difficile battaglia legale per la custodia del loro unico figlio. “Ho sempre lasciato brillare lui. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio.

Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti non legalmente. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo perché ungherese, quindi per loro comunista e la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento”.

In seguito alla separazione Ilona Staller ha confessato di aver sofferto di depressione e di bulimia.

Oggi l’ex attrice sarebbe riuscita a ritrovare la serenità accanto a suo figlio Ludwig.