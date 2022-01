Lutto per Ilona Staller, in arte Cicciolina, per la morte improvvisa del fratello Laszlo: la donna ha scritto un commovente post sui social.

Lutto per Ilona Staller, in arte Cicciolina, per la morte improvvisa del fratello Laszlo Staller. La donna ha diffuso la notizia attraverso i suoi canali social.

Ilona Staller in lutto, morto il fratello Laszlo: il post sui social

Il 2021 è stato un anno incredibile per Ilona Staller, scelta come testimonial da Desigual e reduce dai festeggiamenti per i suoi 70 anni.

Il 2022, invece, ha bruscamente interrotto il trend emerso nell’anno precedente, devastando la donna con un gravissimo lutto.

Nella mattinata di domenica 2 gennaio, infatti, la donna ha annunciato la prematura scomparsa dell’adorato fratello Laszlo Staller.

La notizia è stata diramata dalla stessa Ilona Staller sui suoi canali social attraverso il seguente messaggio: “Per chiunque gli abbia voluto bene… il mio fratellino Laszlo Staller… vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022”.

Ilona Staller in lutto, morto il fratello Laszlo: “Sono distrutta dal dolore della perdita”

L’artista, poi, ha aggiunto: “Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano!! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria Staller, oltre che tutta la mia famiglia ungherese! Siamo addolorati!”.

In un altro post datato giovedì 6 gennaio, Cicciolina ha condiviso una foto del fratello accompagnandola con il seguente messaggio: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino Staller Laszlo morto giovane, prematuramente a Gennaio 2022.

Sono addolorata, insieme con la nostra famiglia ungherese”.

Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller .Era giovane e sano !!La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria Staller,oltre che tutta la mia famiglia ungherese ! Siamo addolorati !!ilonastaller pic.twitter.com/xWhO1E3jhm

— Ilona Staller (@cicciolina_uff) January 2, 2022

Alla vigilia dell’Epifania, inoltre, Ilona Staller aveva pubblicato un post-sfogo attraverso il quale asseriva: “È stato vaccinato con due vaccini e si era sentito male! Mio Dio! Ma come è possibile? Un uomo adulto che fino a qualche giorno fa stava benissimo? Sono talmente desolata… che?”.

Lo sfogo non è stato ignorato dai fan di Cicciolina che, tra i vari messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto, si sono lasciati andare anche a commenti No Vax e ad aspre critiche contro le cure anti-Covid.

Infine, l’artista, che non ha risposto ai commenti contro il vaccino e contro il Covid, ha rivelato che la famiglia Staller ha richiesto che il corpo di Laszlo venga sottoposto ad autopsia al fine di chiarire le cause del decesso.