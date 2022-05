Ilona Staller si è offerta per trascorrere una notte con Vladimir Putin in cambio della pace in Ucraina.

Ilona Staller ha scatenato una bufera sui socail affermando di volersi offrire per una notte al presidente russo Vladimir Putin in cambio della pace in Ucraina.

Ilona Staller: il messaggio su Putin

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, Ilona Staller non smette di far parlare di sé: in queste ore l’attrice ha scritto un lungo messaggio per chiedere la pace in Ucraina e si è offerta per una notte con il presidente russo Vladimir Putin.

“Il mio messaggio di pace contro la guerra è per il presidente russo Putin: mi offro per una notte di sesso, in cambio della pace per Ucraina e per il popolo russo!”, ha precisato l’ex naufraga nel suo post via social che, ovviamente, non ha mancato di generare polemiche in rete. Oltre al coro d’indignazione e commenti negativi scatenati dalle sue parole, tra i fan c’è anche chi ha lodato il messaggio della Staller.

“Ci vorrebbero tante Ilona Staller come te, da un pezzo che era finita sta azz de guerra”, ha scritto una fan commentando il messaggio dell’attrice.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi Ilona Staller ha saputo conquistare come sempre il pubblico televisivo e in molti sperano di vederla di nuovo all’interno dello studio del programma. All’interno del reality show l’attrice ha parlato a lungo della sua vita privata e del periodo buio a lei causato dalla separazione e dall’allontanamento del figlio (che sarebbe arrivata a rapire dalla sua residenza a New York).

Oggi l’attrice sembra aver ritrovato la serenità e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua storia.