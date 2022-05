Ilona Staller su Ilary Blasi: “E’ sexy, perfetta per un film erotico”

Ilona Staller su Ilary Blasi: la conduttrice dell'Isola dei Famosi è "perfetta per un film erotico".

Terminata la sua avventura come naufraga dell’Isola dei Famosi, Ilona Staller ha parlato di Ilary Blasi, rivelando che la vede perfetta come attrice di un film erotico. Non solo, l’ex pornodiva ha già in mente un partner per la signora Totti.

Ilona Staller su Ilary Blasi

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Ilona Staller ha fatto una confessione interessante su Ilary Blasi. A suo dire, la conduttrice è talmente “sexy” che sarebbe perfetta come attrice porno. Considerando che Cicciolina è una delle icone del cinema a luci rosse, chi meglio di lei può fare valutazioni del genere?

La parole di Ilona Staller su Ilary Blasi

Ilona, in merito a Ilary, ha ammesso:

“E’ bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare ad un film erotico. E so anche chi potrebbe essere il partner ideale per un film”.

Una dichiarazione che ha attirato una certa curiosità. In molti, infatti, hanno immaginato la faccia della Blasi davanti alle sue parole. La signora Totti accetterebbe mai un ingaggio del genere?

Ilary Blasi accetterebbe un film porno?

Dichiarazioni della Staller a parte, la domanda è una: Ilary accetterebbe di debuttare nel cinema a luci rosse? Molto probabilmente no, anzi diamo per certo il suo rifiuto. La speranza dei fan dell’Isola dei Famosi, però, è una: vedere la Blasi replicare alle parole di Cicciolina in diretta tv.

Lo spettacolo sarebbe assicurato, con tanto di caduta dallo sgabello.