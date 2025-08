Ilva e decarbonizzazione: tra realtà e illusioni

È atteso per il pomeriggio l’incontro al MIMIT, un momento che molti considerano cruciale per il futuro dell’Ilva e della città di Taranto. Ma diciamoci la verità: siamo davvero pronti a credere che questo incontro porterà a un’autentica decarbonizzazione? Ci troviamo di fronte a un primo passo, certo, ma con i piedi di piombo.

Le dimissioni del sindaco di Taranto gettano un’ombra lunga su questo processo, e la questione di fondo rimane: chi guiderà realmente questa transizione?

Un primo passo o un passo indietro?

Il re è nudo, e ve lo dico io: la decarbonizzazione dell’Ilva è una questione complessa. L’incontro odierno si concentrerà su due aspetti principali: i forni elettrici e la riapertura del bando per la vendita dello stabilimento. Ma perché limitarsi solo a questi punti? La realtà è meno politically correct: le questioni ambientali non possono essere affrontate in modo superficiale. L’industria dell’acciaio è uno dei settori più inquinanti del pianeta, e pensare di risolvere tutto con qualche forno elettrico è come mettere una pezza su un naufragio. Non possiamo ignorare i dati: secondo recenti studi, la produzione di acciaio è responsabile di oltre il 7% delle emissioni globali di CO2. Limitarsi a discutere di forni elettrici senza un piano chiaro e strutturato è un’illusione che potrebbe costarci caro.

Le sfide di Taranto e l’assenza di un dialogo politico

So che non è popolare dirlo, ma la mancanza di un sindaco attualmente in carica a Taranto è un problema serio. Chi rappresenterà gli interessi della città al tavolo delle trattative? La storia ci insegna che senza una figura di riferimento, le decisioni prese possono facilmente ignorare le esigenze della comunità locale. È fondamentale che la città abbia un interlocutore diretto con il governo per garantire che le soluzioni proposte siano realmente sostenibili. Ma, come al solito, i politici preferiscono giocare a rimpiattino piuttosto che affrontare la realtà. E così, mentre i cittadini di Taranto continuano a pagare il prezzo della crisi ambientale, ci troviamo a discutere di forni elettrici come se fosse un grande passo avanti.

Conclusioni che disturbano ma fanno riflettere

La verità è che l’incontro di oggi potrebbe rivelarsi un’opportunità sprecata. Stiamo parlando di un’industria che ha bisogno di una trasformazione radicale, non di aggiustamenti cosmetici. Se non ci poniamo obiettivi ambiziosi e misurabili, rischiamo di assistere a un’ulteriore dilazione dei problemi, mentre la salute dei cittadini e il futuro del pianeta continuano a essere sacrificati sull’altare del profitto. È tempo di chiederci: siamo pronti a sostenere un vero cambiamento o preferiamo continuare a crogiolarci in false speranze?

Invito tutti a riflettere su queste questioni e a non accettare passivamente le narrazioni che ci vengono proposte. Solo così possiamo sperare di costruire un futuro migliore, non solo per Taranto, ma per tutta l’umanità.