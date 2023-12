Ilva, Pecoraro: Salute priorità, Governo bocciato da Corte Ue

Roma, 16 dic. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde che da Ministro dell’ambiente avviò la procedura Aia (autorizzazione integrata ambientale ) perché l’Ilva rispettasse la salute dei lavoratori e dei cittadini tarantini esprime soddisfazione per il parere dell’avvocatura della corte europea che boccia le norme che limitavano i diritti alla salute e si complimenta con l’associazione “Genitori Tarantini” e il loro avvocato Maurizio Rizzo Striano nel 2007 presidente della commissione Aia.

“Dopo 15 anni danno ragione alle azioni avviate quando ero ministro e avevo nominato l’avv.Rizzo Striano presidente della commissione Aia. Se Ilva e i vari governi avessero seguito le prime prescrizioni fornite dalla commissione Aia nel 2007 avremmo evitato di buttare miliardi di euro di danaro pubblico mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Il governo che ha sostenuto l’Ilva nel giudizio dinanzi alla Corte esce bocciato . Deve spiegare ora cosa intende fare per garantire davvero la salute pubblica. Basta scorciatoie e trucchi. Senza un vero impegno per ambiente e salute si finirà con la chiusura totale dell’impianto e migliaia di posti di lavoro persi per colpa dell’inettitudine del governo nell’imporre all’azienda il rispetto dei principi fondamentali ribaditi ora dall’ avvocatura.”