Ilva, Urso: Italia si riappropri di frutto lavoro di generazioni

Rho, 19 feb. (askanews) - "L'investitore straniero che poi guida l'azienda che ha la maggioranza delle azioni non intende mettere risorse nell'azienda e quindi è chiaro che se colui che guida l'azienda, colui che ha la maggioranza azionaria, colui che dovrebbe essere il partner industriale di un so...

Rho, 19 feb. (askanews) – “L’investitore straniero che poi guida l’azienda che ha la maggioranza delle azioni non intende mettere risorse nell’azienda e quindi è chiaro che se colui che guida l’azienda, colui che ha la maggioranza azionaria, colui che dovrebbe essere il partner industriale di un socio pubblico che è un socio finanziario, Sviluppo Italia che è minoritario, non intende investire sull’impresa io credo che sia giusto che il Paese si riappropri di quello che è il frutto del lavoro, del sacrificio di intera generazioni”. Lo ha detto in relazione alla vicenda Ilva il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di sei fiere del settore calzature e pelletteria in Fiera Milano.