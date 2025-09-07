Imavov vince e punta al titolo UFC contro Chimaev

Nassourdine Imavov ha sconfitto Caio Borralho con una decisione unanime nel main event di UFC Fight Night a Parigi, consolidando così la sua posizione come potenziale sfidante al titolo dei pesi medi, attualmente detenuto da Khamzat Chimaev. L’incontro ha avuto luogo all’Accor Arena, dove Imavov ha dato prova di grande abilità, portando a casa la vittoria con i punteggi di 50-45, 49-46, 49-46.

Un incontro dominato da Imavov

Imavov, con un record di 20 vittorie e 4 sconfitte nel MMA, ha controllato il combattimento fin dall’inizio, mantenendo sempre la giusta distanza e infliggendo colpi precisi. Borralho, con un’impressionante percentuale di vittorie per KO o sottomissione, non è riuscito a trovare spazi sufficienti per attaccare. La strategia di Imavov si è rivelata efficace, costringendo l’avversario a una difensiva costante.

Dopo l’incontro, Imavov ha espresso le sue ambizioni. “Io sono il prossimo”, ha affermato con determinazione, mentre il pubblico lo acclamava. “Ho battuto un avversario che era imbattuto da 10 anni, e l’ho fatto con stile. Merito di combattere per il titolo dei pesi medi UFC”.

Il riconoscimento di Borralho

Per Caio Borralho, classificato al settimo posto, la sconfitta segna la prima in UFC, ma ha riconosciuto le capacità di Imavov. “Grazie, Nassourdine, per il rispetto”, ha dichiarato Borralho dopo l’incontro. “Oggi è stato il migliore. Era molto veloce, come mi aspettavo. Non sono riuscito ad adattare la mia strategia. Ho cercato di rendere questo incontro entusiasmante e ho voluto combattere con uno dei migliori striker del mondo.”

Questa esperienza, pur nella sconfitta, ha mostrato la determinazione di Borralho di rimanere competitivo e proseguire la sua carriera con fiducia.

Altri risultati e l’eco dell’evento

Nella co-main event, Benoit Saint Denis ha impressionato il pubblico con una vittoria per sottomissione su Mauricio Ruffy, chiudendo il combattimento al 2:56 del secondo round con una rear-naked choke. Saint Denis, con un record di 15-3, è diventato il primo a sottomettere Ruffy, interrompendo una serie di sette vittorie consecutive per quest’ultimo.

L’evento ha richiamato un gran numero di spettatori e ha evidenziato il talento emergente nel panorama UFC, con combattimenti che hanno mantenuto alta l’adrenalina fino all’ultimo secondo. Con Imavov ora in corsa per il titolo, gli occhi sono puntati sul suo prossimo incontro e sulla possibilità di affrontare Chimaev.