Tragedia della strada, con un automobilista che imbocca la rotatoria contromano e si schianta contro un’altra auto: morto un 47enne.

Incidente mortale all’altezza di Marghera con il veicolo che proveniva dalla Romea ed ha sbagliato direzione. Tutto è accaduto nella notte appena trascorsa, alle 1:15. Il sinistro mortale è avvenuto sulla rotatoria di Marghera della tangenziale di Mestre e da quanto si apprende sarebbe stato cagionato da un veicolo “che ha imboccato la rotatoria contromano, proveniente dalla SS 309 Romea”.

Imbocca la rotatoria contromano e si schianta

Lo schianto è stato violento e malgrado i tentativi di rianimazione, il personale medico ha solo potuto asseverare il decesso dell’uomo alla guida dell’auto in contromano.

La seconda vettura coinvolta nel sinistro era guidata da un uomo residente a Mira che è stato soccorso dal Suem e trasferito in ospedale. La dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio delle pattuglie in forza alla polizia stradale.

Un secondo automobilista in ospedale

Secondo i media nel corso delle operazioni di soccorso e rilievo, il traffico è stato temporaneamente deviato. Non si sono registrati inconvenienti alla viabilità e le operazioni, meste ma necessarie, di sgombero e ripristino della viabilità si sono concluse intorno alle 4 del mattino.