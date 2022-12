Un'automobile ha imboccato la tangenziale di Brescia in contromano: il mezzo si è schiantato contro un'altra macchina, ma non ci sono feriti

Nella giornata di ieri, martedì 20 dicembre, due automobili sono venute a collidere sulla tangenziale della città di Brescia.

Una delle due macchine stava viaggiando contromano ed è andata a sbattere contro l’altra automobile. Fortunatamente, questo pericoloso sinistro non ha causato alcun ferito.

Auto in contromano in tangenziale: incidente senza feriti

In via Labirinto a Brescia, un’automobile ha imboccato lo svincolo della tangenziale contromano provocando un pericoloso incidente. Il mezzo si è andato a schiantare frontalmente contro un’altra automobile, il cui guidatore, vedendosi arrivare la macchina addosso, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro.

Fortunatamente, però, il sinistro non ha causato nessun danno alle persone coinvolte, entrambi i conducenti, infatti, sono rimasti del tutto illesi perché le automobili sulle quali viaggiavano stavano percorrendo la strada a bassa velocità.

Traffico in tilt: l’intervento della Polizia Locale

L’incidente ha causato, però, moltissimi disagi per le altre persone che stavano percorrendo in auto la tangenziale. Il traffico si è congestionato per diverse ore ed è servito l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale per far riprendere il regolare flusso di mezzi sulla strada.