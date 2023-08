Imbrattata nella notte la facciata della Galleria a Milano

Milano, 8 ago. (askanews) – La facciata della Galleria Vittorio Emanuele a Milano, cuore dell’elegante centro meneghino affacciato su Piazza Duomo, è stata vandalizzata nella notte da ignoti writers che hanno lasciato una vistosa scritta a spray verde sopra la dedica “A Vittorio Emanuele II. I milanesi”. Si sarebbe trattato di tre persone che si sono arrampicate in cima alla facciata la sera di lunedì dopo le 22:30, arrivando a quanto pare sul cornicione passando dal locale “Terrazza Duomo 21”, e fuggendo poi per i tetti; una costosissima bravata per le casse del Comune. I tre sono stati avvistati da una pattuglia di vigili urbani di servizio in piazza Duomo ma sono riusciti a dileguarsi senza essere identificati. La Questura riferisce che la polizia locale indaga, e non ci sarebbero motivi politici dietro al gesto.