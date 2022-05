Imelda Marcos vota a presidenziali filippine, il figlio favorito

Roma, 9 mag. (askanews) – In abito rosso l’ex First Lady Imelda Marcos, madre del favorito alle elezioni presidenziali filippine, Ferdinand Marcos Jr, si è presentata al seggio per votare. La vedova del defunto dittatore Ferdinand Marcos, nota anche per le sue 30.000 paia di scarpe, ha 92 anni.

Circa 67 milioni di filippini sono stati chiamati alle urne per le elezioni presidenziali e amministrative, nel corso delle quali verranno scelti anche il vice-presidente, i deputati, la metà dei senatori, 81 governatori di provincia e altri rappresentanti locali.

Dieci i candidati in lizza per la successione del presidente Rodrigo Duterte. Ferdinand Marcos Jr è dato ampiamente in testa nei sondaggi e potrebbe far tornare al potere la dinastia caduta circa 40 anni fa in seguito al loro esilio.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)