Immacolata, il Papa si reca in solitaria in Piazza di Spagna: “Chiesto a Maria il miracolo della cura”

Nel giorno dell'Immacolata, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna dove ha chiesto alla Madonna il miracolo della cura.

La città di Roma è ancora vuota e abbandonata tra le braccia di Morfeo. C’è freddo eppure questo non ha fermato il Santo Padre che, per evitare gli assembramenti che di lì a qualche ora si sarebbero formati, si è recato davanti alla statua dedicata all’Immacolata Concezione di Piazza Mignanelli non molto lontana da Piazza di Spagna.

Davanti ad essa, Papa Francesco ha chiesto il miracolo della cura.

Nella sua umiltà, Maria sa di ricevere tutto da Dio. Perciò è libera da sé stessa, tutta rivolta a Dio e agli altri. #MariaImmacolata non ha occhi per sé. Ecco l’umiltà vera: non avere occhi per sé, ma per Dio e per gli altri. — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 8, 2021

Immacolata Papa, l’appello fatto alla Madonna

Stando a quanto informato dalla sala stampa del Vaticano, Papa Francesco, rivolgendosi alla Madonna ha chiesto “il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica […] della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”.

Immacolata Papa, i Vigili del Fuoco rendono omaggio al monumento

Nel frattempo, anche i Vigili del Fuoco hanno omaggiato il monumento con una corona di fiori posta in cima alla colonna. Particolarmente significative le immagini dei Vigili del Fuoco che, sulla pagina twitter istituzionale, hanno pubblicato questi momenti quanto mai intensi ed emozionanti.

Immacolata Papa, la seconda tappa alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Dopo essersi fermato davanti al monumento della Vergine Maria, Papa Francesco ha fatto tappa alla Basilica di Santa Maria Maggiore, anche questo un appuntamento ormai consolidato per il Santo Padre.

Qui la preghiera è proseguita “davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani”. Il rientro in Vaticano, ha informato la Santa Sede, è avvenuto intorno alle ore 7.00.