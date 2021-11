Senza test anti-Covid gli immigrati non possono salire in aereo. Questo è il loro trucco per evitare il rimpatrio, possono rifiutare di fare il tampon

Immigrati, il trucco per evitare il rimpatrio: “Rifiutano il tampone”

Sul fronte dell’espulsione dei clandestini, che l’Italia vorrebbe rimandare nei Paesi di origine, si è presentato un grande problema.

Gli immigrati hanno un trucco per evitare il rimpatrio, ovvero rifiutano il tampone. Gli stranieri si rifiutano di sottoporsi al test anti-Covid e per questo diventa impossibile farli salire su un aereo. Nessuno può obbligarli ad un Tso, per questo il meccanismo dei rimpatri è ufficialmente bloccato. In Italia, nel 2021, sono arrivati più di 54mila stranieri, ovvero il doppio rispetto allo scorso anno e cinque volte il numero degli ingressi del 2019.

Nelle scorse ore la nave Ong di Sea Eye ha portato 847 immigrati. Un flusso che non si ferma e che rischia di appesantire la situazione nel nostro Paese. Per alleggerirla bisognerebbe riportare a casa chi non ha il diritto di accoglienza, ma con le nuove regole sembra impossibile.

Immigrati, il trucco per evitare il rimpatrio: situazione complicata

La maggior parte dei migranti che sbarcano in Sicilia e Calabria non ottiene il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre altri vengono raggiunti da un decreto di espulsione.

Lo Stato dovrebbe farsi carico di riportarli nel loro Paese di origine. La situazione, però, è molto complicata, a causa dei pochi accordi bilaterali con i governi locali e a causa delle regole anti-Covid. I clandestini, prima di salire sull’aereo predisposto al rimpatrio, devono sottoporsi al tampone, così come i poliziotti che li accompagnano. Gli stranieri, però, rifiutano di effettuare il test, evitando in questo modo il rimpatrio. “Ormai sono a conoscenza della legislazione per cui rifiutando il tampone sanno che non possono essere espulsi perché non possono imbarcarsi sul volo” ha spiegato Luca Pantanella, sindacalista dell’Fsp Polizia, a Quarta Repubblica.

Immigrati, il trucco per evitare il rimpatrio: “Vengono lasciati liberi di circolare in Italia”

Se nel 2019, prima della pandemia, i rimpatri annuali erano 4.408, dopo la diffusione del Covid la situazione è precipitata, diventando drammatica. Al Cpr di Torino, per esempio, le operazioni sono “praticamente ferme“. “Dal primo gennaio le persone trattenute sono state 601, con solo 111 rimpatri” ha dichiarato Monica Gallo, garante per i detenuti torinese. La follia è che se rifiutano il tampone, gli stranieri vengono riportati nei Cpr, che li possono trattenere per 90 giorni.

Concluso questo periodo previsto dalla legge, vengono tranquillamente lasciati liberi di circolare in Italia, con un incremento notevole ed inevitabile della delinquenza, senza aver effettuato un tampone e senza avere il Green pass.