Immigrazione: i meccanismi legali non sembrano funzionare

Come mai i meccanismi legali che controllano l'immigrazione in Italia non funzionano? I numerosi requisiti tra visti e garanzie economiche.

I meccanismi legali che controllano l’immigrazione in Italia sono molto rigidi. Numerosi i requisiti previsti, tra passaporti, visti e garanzie economiche; insomma, entrare regolarmente in Italia da uno stato extra UE non è facile come può sembrare. Eppure, le leggi che coordinano il fenomeno non sembrano funzionare. Il dibattito ha ripreso maggiormente piede in seguito alla strage avvenuta recentemente a Cutro. Ora la linea del governo per far sì che non si verifichino altre tragedie simili sarebbe quella di inasprire le pene nei confronti di chi si macchia di un reato relativo all’immigrazione irregolare. Ma quando un immigrato può essere definito “regolare” e come è possibile trasferirsi nel nostro Paese senza commettere reati?

Meccanismi legali immigrazione: come si entra regolarmente in Italia?

Le leggi che regolamentano l’immigrazione in Italia sono contenute nel Testo unico dell’immigrazione. Secondo la normativa attuale, un individuo proveniente da un paese al di fuori dell’Ue può entrare in Italia solo se provvisto di un passaporto (o altro documento di viaggio) più il visto di ingresso. Per ottenere il visto i migranti devono dare garanzie all’Italia, come avere un’autonomia dal punto di vista economico.

Mason: “Migranti non hanno requisiti per ottenere il visto”

Nel corso di un’intervista a Pagella Politica, l’avvocato Francesco Mason ha parlato di uno dei problemi maggiori per cui le leggi riguardanti l’immigrazione in Italia non funzionano, ovvero, la mancanza dei requisiti da parte dei migranti. Mason ha spiegato “Il problema dei migranti che fuggono da guerre e persecuzioni è legato al fatto che spesso queste persone non hanno i requisiti per ottenere i visti previsti al momento dalla legge italiana, e dunque la loro unica alternativa è quella di arrivare da irregolari”. Un migrante che giunge in Italia senza un visto è punito con l’espulsione dal Paese e il pagamento di una sanzione dai 5.000 ai 10.000 euro.