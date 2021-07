Roma, 13 lug. (askanews) – Grande festa azzurra, ieri sera all’Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro che sono stati invitati ad esibirsi in un concerto speciale per celebrare la squadra che ha appena vinto gli Europei.

Vero mattatore tra gli azzurri è stato Ciro Immobile che ha duettato con Sangiorgi sulle note di “Napule è”.