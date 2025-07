Immobiliare, Anghinelli (Arup): indice RESMART per spazi qualità

Roma, 1 lug. (askanews) – “Abbiamo presentato l’indice RESMART frutto di una collaborazione ancora in corso con Planet per andare a creare uno strumento che misurasse qualcosa che non era mai stato misurato prima: quindi l’innovazione e come l’innovazione contribuisce a costruire spazi di qualità. Per Arup è un progetto strategico perchè nel nostro core business c’è il cercare di infondere sostenibilità e valore sociale in tutti i progetti.

Vedremo gli sviluppi di questo indice che mette insieme aspetti che non sono mai stati messi insieme dai sistemi di certificazione”.

Lo ha evidenziato Stefania Anghinelli, associato Arup, in occasione dell’evento di lancio a Milano del ReSMART Index, la nuova certificazione ideata da Planet Smart City, in collaborazione con ARUP Italia e certificata da ASACERT, per misurare il livello di “intelligenza” e sostenibilità dei progetti immobiliari su scala di distretto urbano.