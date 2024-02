Immobiliare, nasce la figura dell' Agente Darwiniano

Roma, 1 feb. (askanews) - Incarichi Online, fondata nel 2019 dai visionari George Vlad e Mario Ondei, si è rapidamente affermata come una forza rivoluzionaria nel settore del marketing immobiliare. Conosciuta come "L'incubatore di agenzie", questa azienda italiana è diventata un punto di riferimen...

Roma, 1 feb. (askanews) – Incarichi Online, fondata nel 2019 dai visionari George Vlad e Mario Ondei, si è rapidamente affermata come una forza rivoluzionaria nel settore del marketing immobiliare. Conosciuta come “L’incubatore di agenzie”, questa azienda italiana è diventata un punto di riferimento nel settore, ridefinendo le strategie di marketing per le agenzie immobiliari.

Sotto la guida esperta di Vlad e Ondei, Incarichi Online ha trasformato l’approccio tradizionale alla vendita e all’acquisizione di incarichi nel settore immobiliare. La loro metodologia si concentra sull’ottimizzazione dei processi di vendita e sullo sviluppo di team di acquisitori di nuova generazione, consentendo così ai partner di acquisire fino a 60 incarichi extra all’anno.

Il servizio distintivo di Incarichi Online è l’individuazione esclusiva di notizie di venditori in zone circoscritte. “La nostra strategia è anticipare il mercato, fornendo ai nostri clienti informazioni in tempo reale che nessun altro ha,” afferma Mario Ondei.

Questa prospettiva unica ha permesso a Incarichi Online di emergere come un leader innovativo nel mercato. Adottando la filosofia darwiniana, Incarichi Online enfatizza l’importanza dell’evoluzione e dell’adattabilità nel settore immobiliare. I loro “Agenti Darwiniani” sono agenti immobiliari d’élite, formati e sostenuti per prosperare in un ambiente di mercato in costante mutamento.

La ciliegina sulla torta è la piattaforma dedicata che questi due giovani imprenditori offrono ai loro partner, una vera rivoluzione nel modo di gestire le informazioni. Questo sistema all’avanguardia permette ai clienti di semplificare la lavorazione delle notizie e di automatizzare i follow-up con i potenziali venditori tramite email e messaggi, risparmiando tempo prezioso e aumentando la frequenza di contatto senza sacrificare la qualità. Questa piattaforma si adatta a ogni specifica esigenza, permettendo agli agenti di concentrarsi su ciò che fanno meglio: chiudere affari e costruire relazioni.

“Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento cruciale nel settore,” conclude Vlad. “Vogliamo essere un vero incubatore di agenzie, portando innovazione e know-how nel marketing per rilanciare un mercato che attualmente sembra stagnante. Siamo pronti a guidare il settore con nuove idee e soluzioni.”

Con Incarichi Online, il settore immobiliare si proietta audacemente verso il futuro, sostenuto da strategie innovative e da una visione che promette di rivitalizzare e rinnovare un mercato in attesa di trasformazione.