Immobiliare, Paterna (Sinergie): "Managerialità, trasparenza e comunicazione skills buon agente"

Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Gli argomenti principali di questa sesta edizione di Sinergie riguardano il senso di comunità che deve coinvolgere gli agenti immobiliari per aumentare e accrescere la loro reputazione. Di fatto abbiamo parlato di tendenze digitali, di scenari di mercato, dell'importanza nella formazione, di passare da una mentalità professionale ad una imprenditoriale. Gli spunti sono stati davvero tanti e con un unico obiettivo, quello di far crescere la reputazione degli agenti immobiliari, quindi del tutto il settore della mediazione nei confronti del mercato, la reputazione dell'agente immobiliare non è una condizione permanente, ma è sempre soggetta a mutamento, quindi bisogna lavorare continuamente per mantenerla sempre positiva agli occhi del cliente”. Così Gerardo Paterna (Sinergie Edizioni), organizzatore dell’evento Sinergie 2023 a margine del convegno.

"I consigli -ha aggiunto- sono quelli di accrescere le competenze manageriali della propria azienda per fare un salto di qualità e acquisire autorevolezza. Altro aspetto riguarda di fatto rendere e creare e rendere trasparenti i processi di compravendita in modo tale che siano davvero percepiti come sicuri, trasparenti. A prova di ogni truffa possibile. Il terzo aspetto, invece, riguarda l'importanza della comunicazione, saper condividere col pubblico le proprie competenze per trasferire loro un senso di utilità. Quindi, quando la professione, ecco, è utile alla collettività, questo aiuta, come dire, a far crescere la reputazione anche dell'agente immobiliare”.