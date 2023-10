Immobiliare, Pompa: lungimiranza, affidabilità, innovazione

Roma, 20 ott. (askanews) – Lungimiranza, Affidabilità e Innovazione: sono queste le chiavi del successo di un buon agente immobiliare per Marco Pompa, Founder di ABI REAL ESTATE ONE srl, che ha deciso di allargare il proprio mercato di riferimento operando anche con una sede all’estero. Il percorso inizia dal 2002, dopo aver acquisito una solida base di competenze finanziarie grazie alle sue esperienze pregresse, ha indirizzato la sua carriera nel mondo dell’immobiliare. Pian piano, grazie alla sua volontà di innovazione, ma soprattutto, alla passione con cui ha sempre svolto il suo lavoro, è riuscito a trasmettere i suoi valori e punti cardine verso la professione anche alle sue figlie, coinvolgendole nella sua impresa. La caratteristica del lavoro di Pompa è sempre stata la sua lungimiranza, ma soprattutto la voglia di stare al passo con i tempi che, infatti, ha spiegato come la loro organizzazione utilizzi strumenti tecnologici avanzati, collaborando con i principali motori di ricerca sia in Italia che all’estero. Questa collaborazione consente loro di promuovere le proprietà in modo più efficace e di raggiungere una clientela internazionale, riuscendo a crescere e allargare il loro raggio d’azione anche a CLUJ NAPOCA città emergente e in forte sviluppo in Romania. La società, inoltre, si avvale anche di relazioni professionali con un gruppo specializzato di agenti immobiliari per i mercati esteri, proponendo immobili all’estero per gli acquirenti italiani ‘Negli ultimi quattro/cinque anni – racconta – il settore immobiliare ha subito un’evoluzione significativa, in parte grazie alla crescita dei mercati esteri. Per tutto ciò la scelta di andare oltre i confini Italiani ci consente di mettere a disposizione le opportunità di mercati in forte crescita. La società è sempre pronta ad adeguarsi alle novità, fin anche con uno spirito pionieristico’. Un altro aspetto innovativo della sua azienda, ABI REAL ESTATE ONE Immobiliare, è l’uso di sistemi informatici e di comunicazione avanzati, quale il collegamento telefonico VOIP utilizzato già dai primi anni 2000, che consente una gestione full time delle telefonate e degli altri canali di contatto. L’approccio proattivo offerto si è dimostrato efficace, proprio perché è un servizio di alta qualità per i clienti. La differenza sta anche nella loro capacità di ottenere incarichi in esclusiva da parte delle imprese edili: ‘Questo significa che siamo l’unica agenzia immobiliare nella nostra zona a gestire in esclusiva le vendite di appartamenti o di interi complessi in costruzione direttamente per conto del costruttore. Questa fiducia che riceviamo è il risultato di anni di esperienza, competenza e innovazione dimostrate dalla nostra agenzia’ spiega Pompa. ‘Abbiamo in progetto di importare qui in Italia anche una formula esclusiva di acquisto con garanzia degli importi versati: infatti abbiamo utilizzato all’estero ‘ESCROW ACCOUNT’ la formula per cui gli acquirenti possono versare gli acconti per un immobile in costruzione, e tali fondi vengono trattenuti da un terzo, come un notaio o una banca, fino a quando l’immobile non è stato completato o è stata completata una specifica fase esecutiva. È un elemento di grande garanzia per chi acquista’ racconta Pompa. L’altra novità è la forma di investimento: ‘RESELL VALUE’ questa soluzione consente al cliente che ha stipulato un contratto in corso di costruzione di riporre in vendita lo stesso contratto. Per cui in una fase successiva, prima che l’immobile sarà ultimato, il cliente ha la possibilità di far subentrare, cedendo il contratto che ha stipulato con l’impresa, a un terzo. ‘Le forme che abbiamo ideato grazie all’esperienza maturata negli anni, e in particolare alla specializzazione con il mercato delle nuove costruzioni, con partner le imprese che ci hanno scelto, ci danno la possibilità di poter offrire sempre maggiori opportunità, che non si limitano alle normali garanzie e a dinamiche solite del mercato, ma danno un valore aggiunto su due elementi la garanzia e la profittabilità che si possono migliorare attraverso le novità che proponiamo’ aggiunge Pompa. L’impegno nell’assistenza al cliente si basa su un profondo senso di empatia e sulla conoscenza approfondita del settore immobiliare, oltre che sulla volontà di mettere sempre al centro i desideri e i sogni dei clienti. ‘Uno degli slogan che uso sempre è ‘Noi le case non le vediamo, ma le facciamo comprare’, ed è esplicativo di come entriamo nella vision dei nostri clienti, mettiamo sempre al centro la richiesta e l’esigenza del cliente, che viene coccolato in tutto e per tutto da noi’ racconta l’imprenditore, sottolineando l’importanza della conoscenza dei mercati, perché, come dice lui stesso ‘E’ l’Offerta che crea la Domanda ‘ per questo facciamo sempre una attenta pre-analisi/ studio insieme ai progettisti incaricati per individuare Tagli, Location, e Caratteristiche costruttive delle unità immobiliari da porre sul mercato. L’azienda, inoltre, sta espandendo la propria organizzazione, avvalendosi delle conoscenze e competenze delle due figlie di Pompa. Federica Pompa, neolaureata presso il Politecnico di Milano in Interior Design, ha avuto subito la possibilità di affacciarsi nel mondo del lavoro poco dopo il conseguimento del titolo, con un ruolo di primo piano. ‘È una grande opportunità per me – racconta – e metterò a disposizione l’energia, la conoscenza e la visione all’interno della società. L’apporto professionale di uno specialista combinata con l’esperienza ultraventennale dell’Agente Immobiliare sono un mix in questo campo ormai indispensabile, in particolare per le nuove costruzioni e per quei clienti che si apprestano ad interventi di ristrutturazione. Il ruolo dell’Interior Design è sempre più centrale, l’ottimizzazione e la maggior fruibilità di spazi interni ed esterni di un’abitazione, porre in risalto la giusta armonia di forme, colori e dimensioni sono gli elementi per un clima ottimale nelle residenze, donandole maggior valore aggiunto, l’obiettivo è di dare sempre più il giusto peso alla ‘casa’. Coniugare Bellezza e Comfort nobilita le abitazioni e mira ad offrire un plus ai nostri clienti, nell’ottica che da sempre contraddistingue lo stile operativo della Società ABI RE ONE, garantendo sempre qualcosa in più’. Anche Alisia Pompa, si appresta ad entrare nel settore della Consulenza e Mediazione Immobiliare, sarà una figura centrale nell’azienda – ci dice Alisia-: ‘Pensare globalmente, agire localmente. Queste parole riassumono come in prospettiva voglio interpretare il mio ruolo, portando all’interno della nostra organizzazione un’ulteriore visione, mettendo a disposizione nuova energia, forte anche delle esperienze professionali che ho in programma di vivere all’estero. I mercati vanno osservati nella loro dimensione internazionale, sappiamo quanto sia forte l’interesse per il nostro territorio di riferimento, L’Abruzzo e la Costa dei Trabocchi. I dati confermano una costante e continua richiesta, che siamo in grado di soddisfare con le proposte più esclusive, anche con interni complessi residenziali ed anche turistici-ricettivi o fabbricati, dove la qualità e la location sono punti principali. Altra offerta a cui siamo in grado di rispondere è quella degli Italiani, indirizzati al puro investimento immobiliare e quindi sfruttare le opportunità dei mercati esteri. Punteremo a dare risalto a questi due forti indicatori, e saprò essere il riferimento per garantire l’ausilio di un Professionista Agente Immobiliare in grado di rispondere ad una domanda con uno sguardo internazionale. Possiamo dare alle decisioni dei nostri clienti ‘un passo in più’. Guardando al futuro, Pompa prevede una sempre maggiore attenzione ad interventi edilizi che mettano in primo piano il risparmio energetico, il comfort e la comodità nelle abitazioni. ‘La sostenibilità e l’efficienza energetica diventeranno sempre più importanti. Dare sempre maggiore ottimizzazione agli spazi residenziali per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire ai clienti qualcosa in più, superando le loro aspettative e creando una relazione di fiducia duratura. Saremo sempre attenti ad offrire un servizio straordinario ai clienti, con una visione innovativa e con il coinvolgimento delle generazioni future, guardando al domani del mondo immobiliare con entusiasmo e determinazione’ conclude.