Immobiliare, Roccella (Planet Smart City): aperta nuova stagione

Roma, 1 lug. (askanews) – “Con il lancio di RESMART Index si apre una nuova stagione di strumento di valutazione e certificazione da applicare al Real Estate. Non solo più connettività, benessere o aspetti energetici specifici ma un concetto di smart city e di smart district basato soprattutto sulla comunità e sulle persone. Anche con il lancio dei nuovi corsi per formare i RESMART Index Expert”.

Lo ha dichiarato Graziella Roccella, Chief Research and Product Design Officer at Planet Smart City, in occasione dell’evento di lancio a Milano del ReSMART Index, la nuova certificazione ideata da Planet Smart City, in collaborazione con ARUP Italia e certificata da ASACERT, per misurare il livello di “intelligenza” e sostenibilità dei progetti immobiliari su scala di distretto urbano.