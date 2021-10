Immortal Snail Challenge, cos’è il nuovo trend virale su TikTok? L'immaginaria situazione in cui in cambio di soldi ci si fa inseguire da una lumaca killer

Immortal Snail Challenge, tutti ne parlano ed il suo hashtag ha raccolto 36 milioni di visualizzazioni, ma cos’è il nuovo trend virale su TikTok? Il dato storico è che la “lumaca immortale” ormai sta spopolando sui social dopo la sua prima apparizione nel 2014.

Immortal Snail Challenge e TikTok: dal 2014 ad oggi torna il meme virale

E quel trend che ebbe il suo primo momento di popolarità nel 2014 è tornato ad essere virale per una di quelle circostanze che nel mondo del web sono assolutamente insondabili, parte un input e ciò che prima era zero diventa cifra astronomica.

TikTok ed Immortal Snail Challenge: lo scenario immaginario e lo scherzo

Sta di fatto che su TikTok ci sono ormai milioni di views aventi l’hashtag #immortalsnail.

Si, ma cosa significa? Sia il meme che il trend annesso sono a traino di uno scherzo immaginario per cui, nel 2014, entrava in gioco una lumaca immortale che tenta di minacciare la vita dell’utente provando ad ucciderlo. Lo scenario è quello ipotetico in cui una persona riceve milioni di dollari e viene resa immortale.

Il riferimento causale ad Immortal Snail Challenge e la nuova “esplosione” di TikTok

In cambio di cosa? Dell’autorizzazione ad essere inseguita per il resto della sua esistenza da una lumaca dal tocco letale.

Qualche giorno fa su TikTok un utente aveva “innocentemente” postato un riferimento al meme della lumaca ed aveva commentato: “Io e la lumaca, miliardi di anni nel futuro mentre il sole morente si chiude sulla Terra”. Non l’avesse mai fatto: in poco più di una settimana i video che fanno riferimento all’animale sono spuntati dovunque, e sono già ricercatissimi quelli a carattere natalizio.