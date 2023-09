Immsi: Matteo Colaninno nominato presidente esecutivo, in Cda entra Fabrizio Quarta

Immsi: Matteo Colaninno nominato presidente esecutivo, in Cda entra Fabrizio ...

Mantova, 5 set. – (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione Immsi, riunitosi successivamente alla scomparsa del Presidente Roberto Colaninno, "ha ridefinito – previa valutazione dei competenti Comitati endoconsiliari – la governance societaria" e ha nominato Matteo Colaninno Presidente esecutivo, mentre Michele Colaninno mantiene le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Daniele Discepolo mantiene la carica di Vice Presidente mentre in Consiglio entra Fabrizio Quarta.

Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea. La naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica è prevista con l’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.